Лекцию об освобождении Запорожья от фашистов прочитали жителям Химок

Историческую лекцию об освобождении Запорожья от немецких войск к годовщине сражения организовали в Химках. Встреча прошла в гимназии № 23.

Жителям Химок рассказали, что бои продолжались четыре дня, сотни бойцов Красной Армии погибли, освобождая город. Благоприятный исход битвы стал ключевым в истории: советские солдаты освободили пути дальнейшего наступления на Кривой Рог и защитили такую стратегически важную точку, как Днепрогэс.

«Вечный огонь и памятники освободителям до сих пор являются напоминанием будущим поколениям о жестоких боях за город и его героическом освобождении, символом сопротивления жителей и советской армии», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Встреча стала частью масштабного общественного проекта проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе организовали свыше 350 патриотических мероприятий. Среди них тематические мастер-классы, кинопоказы, познавательные лекции, и многое другое.

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