Жителям Химок рассказали историю Михаила Кутузова на исторической лекции

Познавательные лекции о жизни великого полководца Михаила Кутузова организовали для жителей Химок. Встречи прошли в гимназии № 23 и в школе «Лидер».

Участие в патриотической лекции приняли активные жители округа и муниципальные депутаты. Мероприятие стало частью общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Мы чтим подвиги и мужество тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной и кто сражается сегодня в зоне проведения специальной военной операции», — рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Жителям не только рассказали интересные факты из биографии полководца, но и показали документальный фильм о его жизни и заслугах.

Напомним, что ранее в Химках открыли памятник, посвященный защитникам Отечества. Он совмещает в себе образы воина времен Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции. Мемориал стоит на пересечении проспекта Мира и улицы Победы. Постамент украшает надпись, выбранная жителями округа на открытом голосовании: «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!»

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».