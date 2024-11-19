Жителям Химок рассказали историю Людмилы Гурченко к 89-летию актрисы
Лекцию о биографии известной советской актрисы Людмилы Гурченко провели в Доме культуры «Контакт» в Химках. Встречу приурочили к 89-летию звезды кинематографа.
Познавательную лекцию посетили школьники, их родители, педагоги и муниципальные депутаты.
«Гурченко была не только актрисой, но и режиссером, композитором, писателем, сценаристом и даже певицей. Невероятно талантливый человек!», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.
Также музыкально-поэтический вечер организовали в Доме культуры «Брехово». Воспитанники местных творческих студий исполнили известные композиции в память об актрисе.
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