Открытый урок истории провели для жителей Химок

Открытый урок истории для жителей Химок провели в школе «Флагман». Участникам рассказали хронологию битвы при Лесной, состоявшейся при Петре Первом.

Битва завершилась победой российской армии. Войска Петра Первого разбили корпус Левенгаупта.

«Это событие оставило не только яркий след в истории России, но и стало символом мужества, целеустремленности нашего народа», — отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Встречу провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он призван сохранить историческое наследие и сплотить граждан. Подобные открытые уроки стали традицией и данью уважения прошлому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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