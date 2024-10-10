Жителям Химок рассказали биографию советского спортсмена Ивана Поддубного

Лекция о жизни и заслугах советского атлета и артиста цирка Ивана Поддубного «Сила и мощь русской борьбы» прошла в гимназии № 23 в Химках. Встречу приурочили ко дню рождения известного спортсмена.

Открытый урок провел заслуженный работник физической культуры России, первый вице-президент Федерации фехтования Московской области, директор спортивной школы олимпийского резерва городского округа Химки Владимир Белов.

«Поддубный установил себе жесточайший спортивный режим, обливался холодной водой, по-особому питался, навсегда отказался от спиртного и курения. После этого Иван победил многих известных атлетов. Так начался стремительный взлет его спортивной карьеры», — отметил Владимир Белов.

Также жители Химок узнали интересные факты из биографии спортсмена в период Великой Отечественной войны и истории с его выступлений за рубежом. Присутствующим показали документальный фильм «Помни своих» с реальными историческими кадрами.

Отметим, что Иван Поддубный является примером для современных атлетов. Он оказал колоссальное влияние на развитие отечественного спорта.

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