Жителям Химок проведут лекцию о ХXII летних Олимпийских играх в Москве

Жители Химок смогут побывать на лекции, посвященной ХXII летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Мероприятие пройдет 19 июля в ДК «Контакт».

Продолжаются патриотические встречи в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Так, 19 июля в 10:00 в местном ДК «Контакт» для горожан прочитают лекцию о том, как в 1980 году в Москве были организованы ХXII летние Олимпийские игры. Все желающие смогут посетить ее бесплатно.

«История этого события по-настоящему интересная. ХXII летние Олимпийские игры 1980 года стали первой Олимпиадой, проведенной на территории Восточной Европы, к тому же и в социалистической стране. Поэтому лекция обещает быть захватывающей», — поделилась депутат муниципального Совета депутатов Юлия Ишкова.

Благодаря проекту «Химки. Успех в единстве поколений» химчане принимают участие в патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах с участниками СВО и других тематических событиях. Мероприятия проекта объединяют жителей всех возрастов: от самых маленьких, до старшего поколения.

«Я рад, что в Химках начали реализацию такого замечательного проекта! Он позволяет жителям интересно и с пользой провести время, не выезжая за пределы округа. На таких встречах химчане могут не только узнать для себя что-то новое, но и найти единомышленников», — подчеркнул депутат местного Совета депутатов Александр Васильев.

Лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева напомнила: в Химках большое внимание уделяют и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Здесь при содействии главы округа Дмитрия Волошина и по инициативе местных жителей создан виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Там можно найти аудиозаписи рассказов ветеранов о военном времени, военную литературу и экспонаты городских музеев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».