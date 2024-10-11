Жителям Химок представили документальный фильм о жизни Марины Цветаевой

Кинопоказ ко дню рождения Марины Цветаевой организовали в Центральной детской школе искусств в Химках. Горожанам рассказали о жизни и творчестве великой поэтессы.

Жители познакомились с документальным фильмом «Последний дневник» из цикла «Острова», вышедшем на телеканале «Культура». Повествование киноленты основано на сведениях из личного дневника поэтессы, написанного незадолго до ее смерти. Именно эти страницы ее биографии раскрывают подлинные размышления Марины Цветаевой о жизни и прошлом.

«Марина Цветаева — ярчайшая звезда Серебряного века русской литературы. Ее проза и драматургия — это зеркало эпохи, отражение сложных исторических событий и вечных человеческих переживаний», — поделилась депутат Инна Монастырская.

Отметим, что встречу провели в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он призван укрепить связи между историей страны и ее настоящим, а также привить молодежи любовь к Родине.

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