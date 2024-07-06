Жителям Химок оказали 265 тысяч услуг в МФЦ за первое полугодие

Специалисты многофункциональных центров в Химках оказали жителям 265 тысяч услуг за шесть месяцев. Из них 40 тысяч — это консультации по оформлению обращений на портале «Госуслуги».

Самыми популярными стали услуга по государственному кадастровому учету недвижимости, регистрационный учет по месту пребывания и месту жительства, а таже прием анкет для регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

«Жители Химок каждый день обращаются в многофункциональные центры для решения своих вопросов. Здесь можно получить порядка 400 услуг», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Обращения жителей принимают и обрабатывают в 58 многофункциональных центрах Химок. График работы: с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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