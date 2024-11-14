Жителям Химок напомнили правила поведения на железной дороге

Акцию «Сохрани себе жизнь» провели на железнодорожной станции «Химки». Пассажирам напомнили правила поведения на железнодорожных платформах и переходах.

Жителям Химок напомнили о важности соблюдения правил безопасности вблизи железнодорожных путей. Так, запрещено переходить рельсы в неположенных местах, проходить без билета, бегать и передвигаться на велосипедах, скейтбордах и самокатах по платформе.

«По статистике, каждый седьмой „заяц“, пытаясь в последний момент залезть на платформу, попадает под поезд. Благодаря таким мероприятиям, количество смертельных случаев снижается — в этом году их зафиксировали в два раза меньше, чем в прошлом», — отметил начальник отдела транспорта и связи администрации городского округа Химки Денис Гаврилов.

Напомним, электрички и поезда — популярный вид транспорта. Миллионы людей пользуются им на ежедневной основе. Важно быть внимательными и осторожными, находясь вблизи путей. Несоблюдение правил безопасности влечет за собой административную ответственность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».