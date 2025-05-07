Жителям Химок напомнили правила безопасности вблизи железной дороги

Сотрудники администрации городского округа Химки совместно с работниками железнодорожной станции провели акцию «Сохрани себе жизнь». Пассажирам напомнили о правилах поведения на ж/д платформах и переходах.

Пассажирам железнодорожного транспорта на станции «Химки» раздали тематические информационные листовки. Помимо этого, специалисты напомнили жителям об опасности перехода путей в несанкционированных местах. Подобные акции в округе проводят регулярно.

Отметим, что станция «Химки» — одна из самых популярных железнодорожных остановок на третьем московском диаметре. Ежегодно через нее проходят несколько миллионов человек. Специалисты не перестают напоминать, что помимо того, что такой транспорт удобен, он еще и опасен. За нарушения перехода железнодорожных путей предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей, а за безбилетные проезд сумма взыскания может варьироваться в зависимости от вида транспорта.