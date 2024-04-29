Жителям Химок напомнили правила безопасности на железной дороге | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 16:13 Жителям Химок напомнили правила безопасности на железной дороге Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Акцию «Сохрани себе жизнь» провели на железнодорожной станции в городском округе Химки. Пассажирам предоставили инструкции о правилах безопасности на платформах и переходах, а также раздали информационные листовки.

Сотрудники административно-пассажирской инспекции совместно с представителями отдела транспорта и связи администрации, провели беседы с горожанами о безопасности на железнодорожных путях и рисках, связанных с переходом путей в неположенных местах. Статистика показывает, что каждый второй погибший на железной дороге нарушил правила безопасности.

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«Наша информационная кампания о безопасности вблизи железнодорожных путей проходит успешно. Наша главная задача — напоминать жителям Химок о необходимости соблюдения правил безопасности как для взрослых, так и для детей», — рассказала Ольга Гончар, лидер движения общественной поддержки.

Такие мероприятия проводятся регулярно в городском округе. В них участвуют сотрудники отдела транспорта и связи, депутатов, волонтеры и активисты местного отделения партии «Единая Россия».

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