Жителям Химок напомнили правила безопасной езды на самокатах | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:41 Жителям Химок напомнили правила безопасной езды на самокатах Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Сезон езды на электросамокатах и велосипедах в Химках в разгаре. Популярность среди этих средств передвижения растет изо дня в день. Однако, чтобы поездки прошли без происшествий, стоит помнить о правилах безопасности.

Двигаться на электросамокатах и велосипедах следует только по отведенным дорожкам. Спешиться обязательно нужно на пешеходном переходе. Ездить, не держась за руль, и с пассажирами строго запрещено. Также нельзя перевозить различные габаритные грузы, выступающие за пределы средства индивидуальной мобильности на полметра.

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