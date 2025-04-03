Жителям Химок напомнили о важной исторической дате

Цикл мероприятий, посвященных вхождению русских войск во главе с императором Александром I в Париж, провели в Химках. Это историческое событие стало завершающим сражением зарубежного похода русской армии.

Участникам патриотических встреч напомнили, что пребывание русских войск в столице Франции стало кульминацией Наполеоновских войн. Слушатели лекции обсудили со спикерами значение этого исторического события для России и Европы.

Воспитание патриотизма у молодого поколения — сейчас основное направление общественной работы в Химках.

«Патриотические мероприятия удалось организовать в рамках масштабной программы, которая проходит в Химках под лозунгом „Успех V единстве поколений“», — сказала лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Екатерина Калюжная.

Программа реализуется в округе с начала июля прошлого года. Более 1000 подобных патриотических встреч удалось провести в ее рамках с тех пор.