Жителям Химок напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Свыше 50 рейдов под лозунгом «Сохрани себе жизнь» организовали в Химках с начала года. Жителям рассказали о правилах безопасного поведения вблизи железнодорожных путей.

Волонтеры раздавали специальные информационные листовки с рекомендациями, запретами и реальными кейсами на железнодорожных станциях округа. Также специалисты оценили состояние инфраструктуры прилегающих территорий.

«Железнодорожные пути всегда представляли собой зону повышенной опасности. Однако, соблюдая несложные правила, можно не только избежать несчастных случаев, но и сохранить самое ценное — человеческую жизнь», — поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Напомним, что линия поездов МЦД-3 открылась в августе прошлого года. Реконструкция станций на маршруте пройдет до 2027 года: появятся просторные павильоны, навесы, умные системы видеонаблюдения, а также будет действовать доступный Wi-Fi. Программа включает и станции Химок, среди них «Левобережная», «Химки», «Подрезково», «Сходня» и «Фирсановская».

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