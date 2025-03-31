Жителям Фрязина напомнили правила безопасности на железной дороге

Сотрудники администрации городского округа Фрязино совместно с волонтерами провели профилактический рейд «Сохрани себе жизнь» на станции «Фрязино-Товарная». В ходе мероприятия жителям и гостям города были розданы информационные материалы, напоминающие о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте.
Железная дорога является зоной повышенной опасности, и соблюдение простых, но жизненно важных правил помогает предотвратить травматизм и сохранить жизнь. Ранее, в феврале 2025 года, на железнодорожных станциях Подмосковья прошла акция «Сохрани себе жизнь», в рамках которой жителям раздали более тысячи георгиевских ленточек с информационными брошюрами.
С начала 2025 года на железной дороге в области погибли 32 человека, при этом 14 случаев летального исхода зафиксировано на «опасных тропах», еще 11 — на пешеходных переходах и семь — на железнодорожной платформе.
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