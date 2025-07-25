Жителям Электрогорска предложили создать плейлист для городского парка

Проект «Услышь свой парк» отмечает свой третий юбилей, и теперь его идеи активно реализуют в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа. В рамках этой инициативы дирекция парка приглашает жителей города поделиться своими музыкальными предпочтениями, чтобы создать уникальный плейлист для комфортного времяпрепровождения на свежем воздухе.

В социальных сетях руководители парка предложили горожанам назвать свои любимые композиции.

«Мы собрали для вас небольшой плейлист от парка: немного лоуфая для вечерних размышлений, звуки природы — щебет птиц и легкий ветер, а также щепотку джаза для прогулок в стиле ретро. Мы будем рады услышать ваши предложения и добавим их в общую музыкальную подборку», — прокомментировали в дирекции.

Чтобы насладиться музыкой, достаточно найти специальные таблички с QR-кодами, расположенные по всему парку. Отсканировав код своим телефоном, жители смогут скачать приложение, где будет представлена краткая информация о парке и его музыкальном сопровождении. Это позволит горожанам наслаждаться композициями в любое время, не мешая окружающим.

Такое нововведение не только обогатит атмосферу парка, но и создаст возможность для жителей Электрогорска стать частью творческого процесса.