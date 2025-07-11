Жителям Дубны напомнили преимущества перехода на единый платежный документ

Город Дубна присоединился к экспериментальному проекту Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области по внедрению электронного единого платежного документа. Чтобы подключиться к электронному единому платежному документу, нужно авторизоваться на портале Госуслуг через ЕСИА и подтвердить переход.
После этого новые счета будут автоматически появляться в личном кабинете пользователя сразу после их формирования.
Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что данный способ оплаты экономит время жителей, избавляя от необходимости посещать офисы и стоять в очередях. Кроме того, доступна электронная поддержка, позволяющая дистанционно передавать показания счетчиков.
Жители города могут получить помощь в многофункциональных центрах (МФЦ) для подключения к электронному единому платежному документу. На сегодняшний день этой услугой воспользовалась уже примерно четверть населения Дубны.
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