Жителям Дубны напомнили правила безопасного поведения на ж/д путях

На вокзалах в Дубне провели профилактические акции, разъясняющие правила безопасного поведения на железнодорожных путях. Пассажирам раздали информационные листовки.

Информационная брошюра рассказывает о том, что каждый второй погибший переходил железнодорожные пути по несанкционированному переходу. Специалисты администрации Дубны проводят подобные профилактические рейды два раза в неделю на обоих вокзалах.

Для муниципалитета безопасность на ж/д путях актуальна, так как железная дорога проходит по всей правобережной части города, включая зоны отдыха, дороги и тротуары.

Пути следования поездов — зона повышенной опасности. Самые распространенные причины травматизма — хождение по железной дороге и переход в неположенном месте.

«Плановое мероприятие по безопасности на железной дороге проводится регулярно по поручению Министерства транспорта Московской области и лично главы Дубны Максима Тихомирова», — пояснил начальник управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации городского округа Дубна Алексей Воднев.