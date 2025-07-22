Жителям Домодедова напомнили о способах заботы об экологии

В Домодедове все популярнее становится переработка отходов. В округе установлена лавочка, которую создали из пластиковых пакетов.

Материалы для проекта собрали читатели газеты «Призыв». Это положило начало экологической экскурсии.

«Достаточно интересная технология, которая используется не более 15 лет, называется полимер-песчаный композит. Эта лавка весит 150 килограммов и очень прочная, ее можно переработать снова», — отметила главный редактор «Призыва» и экоактивист Анна Буглаева.

По словам эковолонтеров, из крышечек можно создать полезные вещи. В экоцентре Домодедова вторсырье делят по контейнерам с символами, которые указывают, для какого материала они предназначены.

Каждый месяц жители приносят около 20 тонн вторсырья. Многие участники экскурсии подумали о необходимости сортировать отходы в своих домах.