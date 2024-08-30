Жителям дома № 10 на Октябрьской улице в Балашихе выдадут ключи в сентябре

Строители завершили возведение третьей секции дома № 10 на улице Октябрьской в городском округе Балашиха. Заселиться в свои квартиры жители смогут уже в сентябре.

Сейчас проводят приемку-передачу квартир и мест общего пользования. Глава Балашихи Сергей Юров осмотрел дом и прилегающие территории.

«Идет процесс приема-передачи новых квартир третьей секции, мест общего пользования в первой, второй, четвертой и пятой секциях. 20 сентября планируем установить здесь памятную доску в память о погибших жителях и спасателях», — сказал он.

Напомним, в доме № 10 на Октябрьской улице 20 сентября 2023 года произошел взрыв. Жителей дома расселили в пункты временного размещения, им также компенсировали расходы на аренду жилья. Третью секцию начали восстанавливать в конце 2023 года. Помимо этого, весь дом капитально отремонтировали: обновили инженерные сети, крышу, утеплили и отштукатурили фасад.

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