Жителям Дмитрова напомнили правила газификации строений на участках

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Жителям Дмитровского округа рассказали, как газифицировать не только дом, но и другие строения на земельном участке. Такой возможность воспользовался Алексей Белянин из деревни Тендиково.

Алексей отапливает свой дом газом, но теперь мужчина хочет подключить газ и к своему гостевому дому. Специалисты «Мособлгаза» разъяснили, что для этого необходимо найти населенный пункт на интерактивной карте и подать заявку на технологическое присоединение в личном кабинете. К заявке также надо приложить документы, план с кадастровой карты и проект уже существующей сети газораспределения. После этого произведут расчет стоимости работ и подписание договора о подключении.

Документы на подключение можно подать через МФЦ, на региональном портале госуслуг, на сайте «Мособлгаза». Проверить ход работ можно на интерактивной карте по ссылке.

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