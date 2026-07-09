Жителям Дмитровского округа объяснили ситуацию с участками у СНТ «Арбат»

Жители Коверьянок, Гришина, Новинок, Андрейкова и СНТ «Арбат» выразили обеспокоенность планами разработки песчаного карьера на соседних землях. Чтобы снять домыслы и дать объективную картину, администрация Дмитровского округа разъяснила ситуацию.

Два земельных участка с кадастровыми номерами 50:04:0120111:6 и 50:04:0120511:601 принадлежат частному собственнику и остаются землями сельхозназначения. Лицензию на пользование недрами для двух участков компания «Вектор» получила от Министерства экологии и природопользования региона.

Чтобы законно использовать участки, собственник обратился в Мособлархитектуру за внесением изменений в генеральный план округа. В мае–июне текущего года в деревнях Новинки, Гришино, Беклемишево и Хорьяково состоялись общественные обсуждения. Итоговое заключение размещено в открытом доступе на официальном сайте администрации округа.

Проектом генплана предусмотрена не только производственная зона, но и буферная полоса зеленых насаждений без капитальных строений, чтобы снизить влияние на соседние территории. Деятельность компании имеет самый низкий класс вредности, а санитарно-защитная зона составит 100 метров.

Начальник отдела экологии администрации Дмитровского регулярно производит осмотр объекта приема отходов строительства и сноса, а также грунта. Завоза ТКО зафиксировано не было. Кроме того, в целях дополнительного контроля, на объекте установлено видеонаблюдение, доступ к которому имеет Минэкологии.

Карьеры не оказывают негативное воздействие на русловые водные объекты, так как образуемые хозяйственно-бытовые воды вывозятся по договору на городские очистные сооружения. После отработки карьерной выемки собственник участка распоряжается имуществом в соответствии с Гражданским кодексом РФ по своему усмотрению.