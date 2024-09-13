Жителям Дмитрова напомнили о правильном подключении газового оборудования

Сотрудники газовой службы напомнили жителям Дмитрова о том, как правильно работать с газовым оборудованием, а также обслуживать его. Они рассказали, чего категорически нельзя делать в таком случае.

Специалисты филиала «Север» АО «Мособлгаз» установили новую газовую плиту в квартире одного из жителей Дмитрова. Также они рассказали жильцам о правилах работы с газовым оборудованием.

Они отметили, что запрещено самостоятельно, без согласования с газораспределительной организацией ремонтировать, заменять и переставлять газовое оборудование. Опасно не соблюдать расстояние более 30 сантиметров между газовым и сантехническим оборудованием.

Кроме того, запрещено замуровывать газовые трубы и газовые приборы в стену, вентиляционные каналы, затруднять к ним доступ, устанавливать газовый котел в ванной комнате.

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