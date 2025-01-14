Жителям деревни Миронцево исключат из платежек период отсутствия отопления

В деревне Миронцево городского округа Солнечногорск продолжают реконструировать котельную, в этом году здесь обновят сети водоснабжения и отопления. А периоды, когда ресурс жителям не подавали, исключат из платежных документов.

Первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин сообщил, что перерасчет за отопление произойдет централизованно: никаких заявлений в адрес ресурсоснабжающей организации не потребуется.

«Приняли решение исключить из платежек период, когда услуги горячего водоснабжения и центрального отопления не предоставлялись или предоставлялись не качественно. Мы продолжаем ежедневно следить за работой оборудования на котельной», — отметил Александр Кузьмин.

Работу котельной периодически останавливали из-за наладки автоматики, которую установили на существующие котлы, а также в связи с тем, что специалисты присоединяли новые сети.

Для подачи горячей воды и отопления в детский сад и школу смонтировали резервные источники теплоснабжения.

Ранее на котельной установили новые сетевые насосы, систему химводоподготовки, более 100 единиц запорной арматуры, подготовили теплообменники и сетевое оборудование, опрессовали котлы. Также смонтировали автоматику для отслеживания и регулировки работы всех узлов.