Жителям Деденева рассказали о социальной газификации

На встрече жителям рассказали, как подключиться к газу по программе социальной газификации. Подать заявку на подключение можно на сайте Мособлгаза. Льготные категории граждан и держатели сертификата регионального материнского капитала могут оформить заявку на догазификацию на Региональном портале государственных услуг. Подключить к газу можно только зарегистрированное строение. Газопровод проведут до границ участка бесплатно, оплатить нужно будет только работы на участке.

Также жителям рассказали о льготах по социальной газификации. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

Право на льготы имеют: * многодетные семьи; * члены семьи участников и ветеранов ВОВ; * граждане, мобилизованные на военную службу Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647, или один из членов их семьи; * ветераны боевых действий и ряд других льготных категорий.

Дополнительная мера поддержки предоставляется при первичной газификации и только при подаче заявки через портал госуслуг.

Кроме того, специалисты АО «Мособлгаз» рассказали о изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с 1 марта. Теперь техническое обслуживание на территории Московской области смогут выполнять только газораспределительные организации, осуществляющие транспортировку природного газа в многоквартирные и жилые дома или обслуживающие подводящие газораспределительные сети. В Московской области в числе таких организаций — АО «Мособлгаз».

Директор филиала «Север» АО «Мособлгаз» Сергей Максименко подчеркнул: «Мы настроены на конструктивное взаимодействие. Готовы принимать вас в офисе нашего филиала и выезжать на территорию поселка для личных встреч».