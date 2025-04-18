Жителям Черноголовки напомнили правила поведения при встрече с ядовитыми змеями

С наступлением весны в лесах Черноголовки появляются обыкновенные гадюки. С потеплением эти ядовитые змеи выходят из зимней спячки, что повышает вероятность их встречи с людьми.

Гадюки предпочитают влажные леса и болотистые местности. В Черноголовке их можно встретить на южной стороне дороги у Северного озера, а также на пешеходной тропе Освещенка, ведущей от восточного берега Южного озера в лес.

Укус гадюки может быть болезненным и требует немедленного обращения за медицинской помощью. При укусе необходимо сохранять спокойствие, приложить холод к месту укуса, принять антигистаминные препараты и обильно пить воду. Самостоятельное высасывание яда категорически запрещено.

Для предотвращения укусов рекомендуется носить высокую обувь из плотного материала, особенно в лесу и на дачных участках. Также следует избегать наступать на змей и не пытаться брать их в руки. При встрече с гадюкой необходимо аккуратно обойти ее или отодвинуть с помощью длинной палки.

Гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу Московской области и охраняется законом. Уничтожение или изъятие этих змей из природы может повлечь за собой административную ответственность.