Жителям Чехова разъяснили порядок начисления за общедомовые нужды

В Чехове прошла встреча жителей с главой округа и представителями ресурсных компаний. Более 30 человек смогли получить ответы на вопросы о начислениях за общедомовые нужды.

Прием провели глава Чеховского округа Михаил Собакин, специалисты «Мосэнергосбыта» и местных ресурсоснабжающих организаций. Экономисты МБУ «Чеховское благоустройство» также помогали разбираться в ситуациях.

Михаил Собакин объяснил, что сумма в квитанциях может расти по нескольким причинам. Часто жители передают показания счетчиков с опозданием, и это влияет на корректность начислений. Другая распространенная проблема — отсутствие индивидуальных приборов учета. В этом случае плату рассчитывают по нормативу, а он может быть ниже реального потребления.

«Мы рассмотрели каждое обращение и нашли решение. В некоторых домах выявили неточности в начислениях, будем разбираться», — сообщил Михаил Собакин.

Плату за общедомовые нужды считают одним из двух способов. Если в доме есть общий счетчик, сумму распределяют между квартирами пропорционально их площади. Если прибора нет, расчет ведут по нормативу с помощью той же формулы.