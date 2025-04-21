Жителям Чехова презентовали проект обновления набережной реки Теребенки
Во Дворце культуры «Дружба» городского округа Чехов для жителей организовали презентацию проекта обновления набережной реки Теребенки. Участниками диалога стали свыше 40 человек.
Обсуждение прошло в рамках подготовки заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Одно из главных условий для победы в конкурсе — вовлеченность горожан в обсуждение проекта и их активное участие в тематических мероприятиях.
Собравшиеся единогласно поддержали установку универсальных зон отдыха, включая лавочки, навесы, качели и пространства для танцев и мастер-классов. Особый интерес вызвала идея создания детских зон, таких как пляж с песком, площадки с батутами и сенсорными элементами, а также установка горки для катания зимой. Активисты поддержали размещение спортивных элементов и предложили увеличить их количество.
Все группы одобрили создание станции проката лодок и катамаранов, а также сохранение существующего озеленения.