Жителям Чехова объяснили способ получения сертификатов для расселения

В начале лета в Подмосковье запустили программу, которая направлена на помощь людям, проживающим в ветхих домах. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, добавили еще одну льготную категорию — семьи, проживающие в аварийном жилье на основании соцнайма.

Как отметил заместитель руководителя муниципалитета Александр Ротнов, размер выплаты составит 174,8 тысячи рублей за квадратный метр, причем минимальная площадь для расчета сертифицирования — 28 квадратных метров. Таким образом, семьи, которые проживают в помещениях площадью меньше 28 квадратов, получат фиксированную компенсацию, а те, у кого площадь больше — компенсацию согласно фактическому метражу.

Чтобы получить сертификат, жителям ветхого жилья необходимо подать заявление в администрацию своего района до 1 октября 2025 года. Более подробная информация размещена на сайте Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Консультацию по данному вопросу можно получить в Управлении капитального строительства и ремонта администрации муниципального округа Чехов, которое расположено по по адресу: улица Молодежная, дом № 1, кабинет 315. Задать интересующие вопросы можно также по телефону: 8 496 726-89-75.