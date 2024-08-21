Жителям Чехова напомнили о способах записи на личный прием к главе округа

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава Чехова и зампрокурора округа провели личный прием жителей. Всем участникам дали разъяснения, некоторые обращения взяли в работу. Также присутствующим напомнили о том, как еще можно попасть на прием к главе муниципалитета.

Личную встречу с жителями провели глава Чехова Михаил Собакин и заместитель прокурора городского округа Юрий Рабаев. Вопросы касались благоустройства дорог и электроснабжения в деревне Васькино, организации мест для сбора ТКО в Троицком. Также жителей волновали гаражная амнистия и содержание многоквартирных домов.

«По каждому из вопросов предоставили разъяснения, а в некоторых случаях обозначили четкие сроки для их решения. Всю информацию направили в соответствующие профильные структурные подразделения», — прокомментировал Михаил Собакин.

Жителям напомнили, что попасть на личный прием к главе городского округа можно, оставив заявку на официальном сайте администрации Чехова или обратившись в службу по работе с обращениями.

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