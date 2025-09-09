Жителям Чехова напомнили о схемах дистанционного мошенничества

Полицейские объяснили жителям округа, как не попасться на уловки мошенников. Для проведения социального мероприятия выбрали наиболее людную локацию — вокзальную площадь.

В рамках акции сержант полиции Алексей Токарев и младший сержант Алексей Порхунов рассказали о существующих схемах хищения денег и персональных данных, а также раздали жителям и гостям муниципалитета тематические памятки.

«Полицейские разъяснили гражданам, что злоумышленники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов или операторами мобильной связи. Они призвали гражданам не верить таким звонкам и немедленно прекратить разговор, а затем обратиться в ближайшее отделение банка или позвонить по телефону горячей линии, который указан на обратной стороне каждой банковской карты», — подчеркнули в пресс-службе полиции Чехова.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов напоминают, что обо всех преступлениях и правонарушениях необходимо сообщать по единому номеру полиции 102 или в дежурную часть Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Чеховский» по телефону: +7 (496) 726-48-93.