Жителям блокадного Ленинграда в Дмитрове вручили медали к 80-летию Победы

В торжественной обстановке музея-заповедника «Дмитровский кремль» состоялась церемония вручения юбилейных медалей «80-летие Победы в Великой Отечественной войне». По инициативе президента России Владимира Путина эти награды были учреждены в знак уважения и признательности поколению победителей, отстоявшему свободу и независимость нашей страны.

Среди награжденных — жители блокадного Ленинграда Людмила Степановна Ефимович, Юрий Емельянович Деревский и Нина Павловна Гусева. Также медали были вручены бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концентрационных лагерей Лилии Асановне Кан, Владимиру Александровичу Манзюку, Галине Ивановне Сергеевой, Светлане Васильевне Серихиной, Антонине Андреевне Дуловой и Марии Александровне Дрогайцевой.

После официальной части участники собрались за чашкой чая, где поделились своими воспоминаниями о детстве, и рассказали о работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин отметил, что память о Великой Отечественной войне будет всегда жива в сердцах людей.

«До середины марта мы вручим юбилейные медали „80-летие Победы в Великой Отечественной войне“ всем нашим участникам Великой Отечественной войны, жителям, имеющим звание „Труженик тыла“, „Житель блокадного Ленинграда“ и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, всего будет вручено 346 медалей», — добавил Иван Курданин.