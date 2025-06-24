Жителям Балашихи рассказали о важности автономного пожарного извещателя в доме

Представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха Главного управления МЧС России по Московской области побеседовали с горожанами о важности автономного пожарного извещателя в домах. Они рассказали о принципах работы устройства.

Отличие автономного пожарного извещателя заключается в быстром определение возгорания на начальных стадиях. Когда он определяет дым, возникает сильный звуковой сигнал, оповещающий людей об угрозе пожара. Для установки автономного пожарного извещателя не нужны профессиональные навыки, так как в наборе есть инструкция, в которой описаны все этапы установки и правила по использованию.

«Сегодня это устройство является одним из самых эффективных для обнаружения возгорания на ранней стадии. Главная цель датчика — оповестить людей о пожаре и тем самым дать шанс на спасение», — рассказал жителям города Балашиха представитель Министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации от отдела надзорной деятельности и профилактической работы, автономный пожарный извещатель хорошо вписывается в эстетику любого интерьера, поскольку его крепление устанавливается на потолке при помощи шурупов.