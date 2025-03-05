Жителям Балашихи рассказали как предсказывать погоду по белкам

Наблюдая за этими пушистыми существами, можно лучше понять экосистему и даже предсказать погодные условия. В местных парках белки пока не спешат сбрасывать свои зимние шубки, ведь они осознают, что теплая зима может предвещать прохладные дни в начале весны.

При приближении весны белки становятся более активными, устраивая забеги по деревьям, имитируя бегство от хищников и активно ищут еду.

«Линька у белок проходит по-разному, и некоторые из них могут оставаться в серых шубках до лета. Сейчас они серые, потому что предполагают, что холод еще не ушел. Это связано с тем, что зима выдалась теплой», — объяснил сотрудник «Белочка Парка» Виктор Бокренев.

В переходный период, когда белки восстанавливают силы после зимы, особенно важно правильно их подкармливать. Рекомендуется давать им сырые орехи и семена, исключая арахис и миндаль. В это время белки также активно питаются молодыми побегами и почками, что помогает восполнить дефицит витаминов.

Следить за жизнью балашихинских «синоптиков» можно на сайте smotrikormi.ru и в телеграм-канале «Белочка Парка». Там регулярно публикуются интересные факты о белках и проводятся прямые трансляции из кормушек, что позволяет насладиться жизнью животных в реальном времени.