Жителям Балашихи предложили сдать нормы ГТО

В городском округе Балашиха жители активно участвуют в сдаче норм ГТО. В федеральной базе данных уже зарегистрировались более 50 тысяч человек.

Жители муниципалитета принимают участие в спортивных соревнованиях среди трудовых коллективов, семейных команд, школьников и студентов. Сейчас округ лидирует и по количеству участников тестирования на сдачу нормативов ГТО. Так, в федеральной базе данных уже зарегистрирован 59 641 человек из Балашихи. Всего за 10 лет реализации всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» к нему присоединились свыше 22 миллионов человек. Их возраст — от шести до 70 лет и выше.

Всех желающих приглашаем выполнить нормативы комплекса ГТО. Чтобы сделать это, нужно заполнить свои данные на сайте, в личном кабинете найти и запомнить уникальный идентификационный номер, получить меддопуск и прибыть на место тестирования.

Более подробную информацию можно по телефону: +7 (495) 521 11 53.