Жителям Балашихи напомнят правила управления электросамокатами

С 14 по 20 апреля 2025 года отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» проводит профилактическое мероприятие «Пешеход — средство индивидуальной мобильности». Его организовали для профилактики снижения количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов.

Автоинспекторы будут выявлять водителей, нарушающих правила проезда пешеходных переходов, а также пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности, переходящих проезжую часть в неустановленных местах.

Госавтоинспекция городского округа Балашиха напоминает, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит о знаний правил поведения на дорогах и желания соблюдать нормы безопасности. Основная ошибка водителей — неумение вовремя заметить человека на проезжей части и оценить условия видимости и обзора. При приближении к переходу необходимо заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым участникам дорожного движения, которые часто неверно оценивают ситуацию и не могут быстро среагировать.

Пешеходам рекомендуют иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, чтобы быть более заметными для водителей.