Автоинспекторы в Балашихе напомнили жителям правила дорожного движения

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в Пестовском парке Балашихи. Жителям микрорайона Железнодорожный напомнили о безопасности несовершеннолетних на дороге и важности соблюдения правил дорожного движения.

Автоинспекторы пообщались с гостями Пестовского парка и напомнили им о правилах поведения на проезжей части. Беседы провели как с детьми, так и с их родителями. Им рассказали, какие нарушения становятся причиной аварий. Также отдыхающим напомнили о необходимости использовать экипировку при езде на велосипедах и самокатах и одежду с световозвращающими элементами в темное время суток.

Всем участникам акции подарили памятки и световозвращающи браслеты и брелоки.

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