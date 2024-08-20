Автоинспекторы в Балашихе напомнили жителям правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в Пестовском парке Балашихи. Жителям микрорайона Железнодорожный напомнили о безопасности несовершеннолетних на дороге и важности соблюдения правил дорожного движения.

Автоинспекторы пообщались с гостями Пестовского парка и напомнили им о правилах поведения на проезжей части. Беседы провели как с детьми, так и с их родителями. Им рассказали, какие нарушения становятся причиной аварий. Также отдыхающим напомнили о необходимости использовать экипировку при езде на велосипедах и самокатах и одежду с световозвращающими элементами в темное время суток.

Всем участникам акции подарили памятки и световозвращающи браслеты и брелоки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».