Жителям Балашихи напомнили правила пользования СИМ

В Балашихе с 23 по 29 июня проходит профилактическая акция «Пешеход — СИМ», организованная отделом Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское». Мероприятие направлено на снижение числа и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, гироскутеры и моноколеса.

Сотрудники ГИБДД активно выявляют нарушения, которые чаще всего приводят к авариям: водители, игнорирующие правила проезда пешеходных переходов, пешеходы, переходящие дорогу в неположенных местах, и пользователи СИМ, нарушающие скоростные ограничения или передвигающиеся по проезжей части. Особое внимание уделяют безопасности детей и пожилых людей, которые могут медленнее реагировать на дорожную обстановку или неверно оценивать ситуацию.

Водителям рекомендуют заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, учитывать погодные условия и видимость, чтобы вовремя заметить пешехода. Прохожим, в свою очередь, советуют использовать световозвращающие элементы, особенно в темное время суток, чтобы быть заметными для автомобилистов. Пользователи СИМ обязаны двигаться по тротуарам или велодорожкам, спешиваться на переходах и соблюдать скоростной лимит.

Помимо рейдов, в школах и детских садах Балашихи проводят занятия, где детям и родителям объясняют правила поведения на дороге, учат ориентироваться в дорожной среде и распознавать знаки. Госавтоинспекция подчеркивает, что безопасность на дороге зависит от личной ответственности каждого: соблюдение правил дорожного движения, уважение к сигналам светофоров, знакам и указаниям патрульных служб — ключ к предотвращению аварий.

Акция «Пешеход — СИМ» призывает жителей быть внимательными и дисциплинированными, чтобы снизить риски на дорогах. Хотя кампания завершится 29 июня, профилактика дорожно-транспортных происшествий останется приоритетной для Балашихи круглый год. Город стремится стать территорией, где дороги безопасны для всех участников движения.