Жителям Балашихи напомнили правила безопасности на дорогах

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход» сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха беседовали с жителями на улицах города. Взрослым и детям напомнили правила безопасного движения на дорогах.

Сотрудники полиции городского округа Балашиха провели профилактические беседы с горожанами. Жителям напомнили о необходимости переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам. Стражи правопорядка также рассказали прохожим, что на нерегулируемых переходах следует выходить на проезжую часть только после того, как они убедятся в безопасности предстоящего перехода.

Помимо этого, полицейские напомнили жителям о том, что в темное время суток или при плохой видимости необходимо носить одежду со светоотражающими элементами. Это повышает видимость пешехода для водителей.

Всем участникам акции раздали тематические буклеты и световозвращающие наклейки.