Жителям Балашихи напомнили о важности светоотражающих элементов на одежде

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию в рамках социального раунда «Засветись!». Они напомнили жителям Балашихи о важности светоотражающих элементов на одежде.

Мероприятие прошло вблизи оживленного регулируемого пешеходного перехода в микрорайоне Железнодорожный. Автоинспекторы разъясняли юным пешеходам и их родителям правила перехода проезжей части и рассказывали о важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

Практика показывает, что на неосвещенной дороге пешеход без них в восемь раз чаще рискует стать жертвой несчастного случая.

Автоинспекторы организуют массовые профилактические акции в парках, жилых дворах и вблизи оживленных пешеходных переходов. Помимо этого, они посетят различные площадки, где будет возможность охватить наибольшее число жителей.

Сотрудники Госавтоинспекции раздали жителям Балашихи тематические памятки и отражающие элементы в виде браслетов и наклеек.

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