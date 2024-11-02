Жителям Балашихи напомнили о штрафах за парковку в неположенных местах

Бороться с несанкционированной парковкой продолжают в Балашихе. Водителям напомнили о том, какое наказание предусмотрено за такое нарушение.

При нарушении правил парковки во дворе автомобилист получит штраф, а его машину эвакуируют. Особенное внимание во время проверок обращают на автомобили, которые перекрывают доступ проезду служебной техники.

В Балашихе незаконное поведение владельцев авто во дворах фиксируют при помощи системы «Безопасный регион». Водителям напоминают, что запрещено парковаться в том числе около контейнерных площадок.

Если автомобиль будет мешать вывозу мусора, подъезду спецтехники или служб спасения, автовладелец заплатит штраф 1,5 тысячи рублей. Кроме того, нарушитель оплатит 6,3 тысячи рублей за услуги эвакуатора, 1,5 тысячи рублей по статье Кодекса об административных правонарушениях и 1,4 тысячи рублей в сутки за пребывание машины на спецстоянке.

Отметим, что привлечь к ответственности водителей, нарушающих правила, может любой житель Балашихи. Обращение с фото можно оставить в разделе «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел».

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