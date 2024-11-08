Жителям Балашихи напомнили о правилах поведения на ж/д платформе

Координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Сергей Щукин совместно с представителями администрации городского округа и сотрудниками транспортной безопасности провел профилактический рейд на железнодорожной платформе «Ольгино» в Балашихе. Мероприятие было направлено на предупреждение травматизма и несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В ходе рейда участники провели разъяснительные беседы с жителями о рисках, связанных с пересечением железнодорожных путей в неустановленных местах.

«Мы поговорили с гражданами и вручили им агитационные материалы с правилами перехода через железнодорожные пути. Такие мероприятия мы проводим регулярно. Объясняем людям, что соблюдать правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры необходимо, в первую очередь, для сохранения жизни и здоровья», — отметил Сергей Щукин.

Профилактический рейд стал частью более широких усилий в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». Этот проект включает мониторинг дорожно-транспортных происшествий, выявление основных причин ДТП и анализ механизмов их сокращения. Также в его задачи входит разработка предложений по изменению федерального законодательства и нормативных правовых актов, связанных с безопасностью на дорогах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».