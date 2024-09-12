Жителям Балашихи напомнили о правилах оказания первой помощи на воде

Для обеспечения безопасности людей у водных объектов в Балашихе прошел рейд с участием спасателей, сотрудников МЧС и полиции, представителей администрации и молодогвардейцев. Его провели вблизи реки Пехорка.

В рамках акции «Доброе дело» активисты «Молодой гвардии» раздали более 100 информационных листовок с правилами оказания помощи пострадавшим на воде и поведения на водных объектах.

«Важно регулярно напоминать отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде, чтобы отдых не закончился трагедией. Купаться можно только на санкционированных пляжах, там, где дежурят спасатели, есть медицинские работники, оборудованы и проверены места для купания», — сказал руководитель Молодой гвардии Балашихи Алексей Егоров.

Особое внимание рейда было направлено на разъяснительные беседы с отдыхающими о правилах безопасности у воды детей и их родителей.

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