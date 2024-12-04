Жителям Балашихи напомнили о правилах безопасности на дорогах

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха/пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России "Балашихинское"

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха продолжают реализацию профилактических мероприятий, направленных на безопасность пеших участников дорожного движения. Акции, подобные этой, ориентированы на популяризацию использования световозвращающих элементов в темное время суток, особенно вблизи оживленных пешеходных переходов и мест массового скопления людей.

В ходе мероприятия автоинспекторы объясняли юным пешеходам и их родителям правила безопасного перехода проезжей части, предупреждали о возможных «дорожных ловушках» и подчеркивали важность использования световозвращающих элементов на одежде для улучшения видимости в условиях недостаточной освещенности.

Всем участникам акции «Стань заметней на дороге» были вручены тематические памятки, а также световозвращающие элементы в виде браслетов и наклеек. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте