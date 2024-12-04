Жителям Балашихи напомнили о правилах безопасности на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха продолжают реализацию профилактических мероприятий, направленных на безопасность пеших участников дорожного движения. Акции, подобные этой, ориентированы на популяризацию использования световозвращающих элементов в темное время суток, особенно вблизи оживленных пешеходных переходов и мест массового скопления людей.

В ходе мероприятия автоинспекторы объясняли юным пешеходам и их родителям правила безопасного перехода проезжей части, предупреждали о возможных «дорожных ловушках» и подчеркивали важность использования световозвращающих элементов на одежде для улучшения видимости в условиях недостаточной освещенности.

Всем участникам акции «Стань заметней на дороге» были вручены тематические памятки, а также световозвращающие элементы в виде браслетов и наклеек. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

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