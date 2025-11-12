Жителям аварийных домов в Жуковском вручат ключи от новых квартир 15 ноября

Квартиры в новом доме на улице Гагарина в Жуковском получат 106 семей. Это жильцы восьми аварийных домов микрорайона Ильинка.

В семнадцатиэтажную новостройку они переедут из ветхих домов № 2/22, № 4 и № 6 по улице Чапаева, домов № 6, № 8, № 10 по улице Мичурина и корпусов № 1 и № 3 дома № 9 на Клубной улице.

В новом доме на улице Гагарина выполнили ремонт и установили современную сантехнику. Общая расселяемая площадь превышает 4,2 тысячи квадратных метров.

Отметим, что жители аварийных домов в Подмосковье могут получить сертификат на переселение, благодаря которому можно переехать в новое комфортное жилье в любом городе региона без ожидания переселения из аварийного дома. В этом году такой документ вручали на только собственникам квартир, но и нанимателям аварийного жилищного фонда.

