Жителям аварийных домов в Подмосковье напомнили о сертификатах на новые квартиры

Жители аварийных домов в Подмосковье могут обратиться в администрацию и получить сертификат на покупку новой квартиры. Подать заявление имеют право как собственники, так и семьи, проживающие по соцнайму, сообщили в Минстрое региона.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. С его помощью житель аварийного помещения сможет приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Жители и арендаторы по соцнайму могут получить 174,8 тысячи рублей за каждый квадратный метр. Минимальный метраж — 28 квадратных метров, даже если старая квартира меньше. Итого выплата по сертификату составит 4 895 492 рублей и более.

В ведомстве напомнили, когда заявление примут, собственнику необходимо начать поиски нового жилища, на это предусмотрено три месяца. Приобрести можно как готовую, так и строящуюся квартиру, но есть условие: дом должны сдать до конца 2026 года. До переезда семья может жить по старому адресу.

Возникшие вопросы по программе можно задать по телефонам горячей линии Минстроя МО: 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52, 8-925-241-75-11.