Жителям аварийных домов Подмосковья напомнили о возможностях сертификатов

Жителям Подмосковья, которых переселяют из аварийного жилья, напомнили о возможности использовать жилищные сертификаты для покупки квартиры в любом муниципалитете региона. В числе актуальных предложений — современные жилые комплексы в Богородском и Волоколамском округах, а также в Дзержинском.

Так, в Ногинске продолжается строительство жилого комплекса «Истомкино Парк 2», расположенного вблизи Истомкинской рощи. До зеленой зоны можно дойти всего за несколько минут, чуть дальше находится городской парк культуры и отдыха.

Поблизости также работает «Ногинск-Технопарк» с логистическим центром. Район уже обжит: рядом есть школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины.В пешей доступности — спортивные объекты, включая стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

В двух жилых домах представлены квартиры разных форматов, от студий до просторных трехкомнатных. Некоторые из них предусматривают кладовые и окна на две стороны.

В Волоколамском округе внимание привлекает жилой комплекс «Новый Благодар», расположенный рядом с лесом и рекой. Пространство продумано с учетом разных сценариев отдыха: там есть как тихие зоны, так и площадки для активного времяпрепровождения.

Во дворах оборудовали детские игровые пространства, высадили деревья и кустарники, разбили цветники, проложили пешеходный бульвар. Для любителей спорта предусмотрели воркаут-зону под открытым небом. В непосредственной близости находятся образовательные учреждения, медицинские организации, магазины и фитнес-центры.

Еще один вариант — жилой комплекс «Дзержинский», который выделяется сочетанием городской инфраструктуры и природного окружения. В районе есть все необходимое для комфортной жизни: школы, детские сады, торговые центры.

Дополнительное преимущество — близость к знаковым местам, включая Николо-Угрешский монастырь и благоустроенный парк с прудом. Для занятий спортом и активного отдыха доступны комплекс «Орбита», городская гимназия и крупные торговые объекты в районе городского рынка.