Жителям аварийных домов Подмосковья напомнили о возможностях сертификатов

Жители Подмосковья, получившие сертификат на переселение из аварийного жилья, могут приобрести квартиру в новостройках любого округа. Среди доступных вариантов — современные жилые комплексы в Мытищах.

ЖК «Императорские Мытищи» строят рядом с Пироговским лесопарком и водохранилищем. Первая очередь проекта уже включает шестиэтажные дома, школу на 1100 мест, детский сад, медцентр и коммерческую инфраструктуру. В дальнейшем там появится еще один микрорайон с 12-этажными корпусами.

Комплекс «Долина Яузы» возводят недалеко от набережной Яузы и Перловского парка. Проект выполнили в европейском стиле: квартал составят башни высотой до 25 этажей с панорамными видами на природные территории и водоемы. Во дворах оборудуют спортивные и детские площадки, а на первых этажах откроются магазины и кафе.

Еще один проект — жилой комплекс «Мытищи Парк», расположенный рядом с Пироговским лесопарком. На территории уже построены жилые корпуса, школа и детский сад. В будущем там создадут полноценный социальный кластер с поликлиникой, новыми школами, детсадами и отделением полиции. Для жителей предусмотрели закрытые дворы, зоны отдыха, спортивные площадки и всесезонный плейхаб.