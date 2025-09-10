Жителям аварийных домов Подмосковья напомнили о сертификатах на новые квартиры

Жители аварийных домов Подмосковья подали более 1,6 тысячи заявок на сертификаты для переселения. С июня их могут получить семьи с квартирами по договору социального найма.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, сертификат дает возможность приобрести жилье в новостройке или строящемся доме в любом округе Подмосковья.

«Более 1,6 тысячи заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года», — рассказали в ведомстве.

Больше всего заявок с начала лета поступило из Шатуры, Каширы и Орехово-Зуева.

Заявления на сертификаты будут принимать до 15 октября. Его номинал составляет 175 тысяч рублей за квадратный метр.