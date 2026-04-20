Жителям аварийных домов Подмосковья напомнили о преимуществах сертификатов

Жители Подмосковья могут получить жилищные сертификаты для переселения из аварийного фонда. Приобрести новую квартиру в рамках программы можно в любом округе.

В их числе — жилой комплекс «Пехра» рядом с Щелковским шоссе. Неподалеку находятся Маланьин пруд, а также реки Пехорка и Малашка. В ЖК уже возвели девять корпусов почти на восемь тысяч квартир. Также на территории работают школа, три муниципальных детских сада, поликлиники, молочная кухня и школа искусств.

В Министерстве жилищной политики региона отметили, что одним из направлений, где сосредоточены сразу несколько масштабных проектов, стала Балашиха.

Еще один активно развивающийся проект — «Новоград Павлино», расположенный в 13 километрах от МКАД по Носовихинскому шоссе. Комплекс окружен лесопарками — Павлинским, Салтыковским и Ольгинским, а рядом протекает Пехорка. На территории работают три детских сада и школа, а также строят дополнительное дошкольное учреждение. На первых этажах жилых домов открыли магазины, кофейни и салоны.

В комплексе «Новая Алексеевская роща» открыли первую очередь плоскостной парковки на 500 машин, которую затем увеличат вдвое. Позже там появятся зоны отдыха, детские площадки и пространства для занятий спортом.

ЖК «Героев» развивают вблизи Ольгинского лесопарка в пешей доступности от железнодорожной станции. В комплексе открыли школу и два детских сада.

Компекс «Столичный» расположен рядом с Саввинскими прудами и Пестовским парком. Там уже построили шесть детских садов и три школы, а также обустроили спортивные и игровые зоны.