Жителям аварийных домов Подмосковья напомнили о преимуществах сертификатов
Жители Подмосковья могут получить жилищные сертификаты для переселения из аварийного фонда. Приобрести новую квартиру в рамках программы можно в любом округе.
В Министерстве жилищной политики региона отметили, что одним из направлений, где сосредоточены сразу несколько масштабных проектов, стала Балашиха.
В их числе — жилой комплекс «Пехра» рядом с Щелковским шоссе. Неподалеку находятся Маланьин пруд, а также реки Пехорка и Малашка. В ЖК уже возвели девять корпусов почти на восемь тысяч квартир. Также на территории работают школа, три муниципальных детских сада, поликлиники, молочная кухня и школа искусств.
Еще один активно развивающийся проект — «Новоград Павлино», расположенный в 13 километрах от МКАД по Носовихинскому шоссе. Комплекс окружен лесопарками — Павлинским, Салтыковским и Ольгинским, а рядом протекает Пехорка. На территории работают три детских сада и школа, а также строят дополнительное дошкольное учреждение. На первых этажах жилых домов открыли магазины, кофейни и салоны.
В комплексе «Новая Алексеевская роща» открыли первую очередь плоскостной парковки на 500 машин, которую затем увеличат вдвое. Позже там появятся зоны отдыха, детские площадки и пространства для занятий спортом.
ЖК «Героев» развивают вблизи Ольгинского лесопарка в пешей доступности от железнодорожной станции. В комплексе открыли школу и два детских сада.
Компекс «Столичный» расположен рядом с Саввинскими прудами и Пестовским парком. Там уже построили шесть детских садов и три школы, а также обустроили спортивные и игровые зоны.
Еще один проект — «Квартал Авиаторов» — возводят в восьми километрах от МКАД. Он соседствует с Горенским лесопарком и расположен недалеко от национального парка «Лосиный остров». В составе предусмотрены шесть жилых домов с закрытыми дворами, а также строительство детского сада и поликлиники. До железнодорожной станции Балашиха можно добраться за несколько минут на транспорте.
Тенденция комплексного развития территорий в Подмосковье сохраняется.